Зеленський розповів про мирний план для Донбасу [ Редактировать ]
Збільшили кількість тестувань і підвищили виплати лікарям на триста відсотків. Так президент Володимир Зеленьский відзвітував про боротьбу з епідемією COVID-19 під час виступу в парламенті. Він заявив, що Україні вдалось швидко зреагувати під час першої хвилі коронавірусу оперативно завезти засоби захисту, які були в дефіциті, збільшити кількість лабораторій, які роблять тести на COVID-19.
А смертність від коронавірусу в Україні чи не найнижча в Європі, за словами президента - нижче двох відсотків. Похизувався глава держави і тим, що вдалось відновити мирний процес на Донбасі. За його словами, зараз на сході найдовший період тиші за всі роки війни, хоча ворог продовжує провокувати наших армійців.
На думку президента, після сталого затишшя на фронті можна говорити про настання повноцінного миру в Україні. А для цього парламент має ухвалити низку законопроектів про безпечну реінтеграцію територій.
Володимир Зеленський, Президент України:
Страшне слово амністія - не про всіх, і не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян на чиїх руках немає крові і які фактично зараз перебувають у заручниках в окупантах. І їм потрібен чіткий сигнал, не треба боятися, гідне майбутнє тільки з Україною. Нам потрібна стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів. Настання миру в Україні не значить, що ми перестанемо дбати про нашу армію - навпаки, лише сучасне та боєздатне військо буде гарантом подальшого миру та запорукою безпеки України.
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