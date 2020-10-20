В теле человека найден новый орган в неожиданном месте [ Редактировать ]
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Медицина за последние годы сделала огромный прорыв в изучении тела человека и казалось, что оно изучено досконально. Однако последнее исследование показало, что у людей найден еще один орган, который ранее ускользал от обнаружения хирургами.
Как сообщает журнал Radiotherapy and Oncology, медики сделали еще одно неожиданное открытие – обнаружение новой пары крупных слюнных желез, скрывающихся глубоко в центре головы. Открытие сделала команда Войтера Фогеля из Нидерландского института рака.
Таким образом, к трем околоушным, подчелюстным и подъязычным слюнным железам добавилась еще четвертая пара, которая скрывается в глубине носоглотки, за трубным валиком (Torus tubarius).
Новые железы назвали "трубными" – они находятся в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Вероятно, из-за их очень сложного расположения, им до сих пор удавалось оставаться незамеченными.
Исследователи предполагают, что железы обеспечивают смазку и защиту носоглотки и зева.
Обнаружить новый орган помог пациент с раком простаты. Во время процедуры ПЭТ-КТ, которая помогает визуализировать опухоль в организме, используя меченую радиоактивными изотопами глюкозу, "засветился" новый, ранее неизвестный орган.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как медики обнаружили, что кошки способны заражать людей коронавирусом. В то же время в Украине провели уникальную операцию без единого надреза.
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