Цены на зарубежную недвижимость, в том числе на средиземноморских курортах, начали восстанавливаться. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ, девелоперов и экспертов.

Ассоциация застройщиков Мальты обнародовала данные по сделкам о продаже и покупке недвижимости за август. Последний месяц лета оказался лучшим за последние четыре года. На островном государстве в Средиземном море заключено и зарегистрировано около 1300 договоров на 300 млн евро.

Цены в Черногории, снявшей ограничения на въезд для украинцев, выросли во втором квартале этого года выросли на 6,4%. Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 1 тыс. евро. Например, в Подгорице квадратный метр в новостройке стоит 974 евро, на побережье - 1 229 евро. Цены на недвижимость в курортной стране на берегу Адриатического моря остаются на 17% ниже, чем в 2019 году.

ОАЭ и Турция, также открывшиеся для украинцев, активно разогревают рынок недвижимости и для своих граждан и для иностранцев.

Как сообщали "Подробности", в Дубае теперь действует программа долгосрочных пенсионных виз для богатых иностранцев. Кандидатом на получение долгосрочной визы (продлеваемой каждые 5 лет еще на 5 лет) могут стать иностранные граждане в возрасте от 55 лет, которые соответствуют одному из условий:

ежемесячный доход не менее 20 тыс. дирхамов (около $5,5 тыс.);

сбережения на сумму 1 млн дирхамов (около $275 тыс.);

недвижимость в Дубае стоимостью не менее 2 млн дирхамов (около $550 тыс.).

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В Турции, где введен всеобщий масочный режим, рынок недвижимости перед началом пандемии коронавируса в марте обвалился на 38% по сравнению с прошлым годом. Сейчас идет его активное восстановление, прежде всего в Стамбуле, Бодруме, Анталии и Алании, принимающих авиарейсы из-за границы. За первое полугодие 2020-го в Турции было продано 624 тыс. квартир и домов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интерес к недвижимости в Турции подогревают низкие ставки по ипотечным кредитам. Ипотеку на новостройки со сроком погашения кредита до 15 лет предлагают за символические 0,64% годовых.

Испания, по-прежнему закрытая для граждан Украины, взялась решать проблему захватчиков пустующего жилья. В одной только Каталонии, наводненной беженцами из стран Африки, ежедневно фиксируется до 20 самовольных захватов жилья. Сквотеры отпугивают иностранных покупателей и нервирует местных жителей.

Коллегия адвокатов Барселоны инициировала поправки в закон, которые позволяют принудительно выселять захватчиков в течение двух дней, если они не могут подтвердить свое право на жилье.

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Эксперты по недвижимости отмечают, что сейчас во многих страны Средиземноморья предлагают жилую недвижимость с большими скидами. Как правило, это владельцы, которые испытывают финансовые сложности из-за пандемии COVID-19.

Самые внушительные скидки (до 30-40%) предлагают в Италии и Испании. Во Франции и Греции дисконты достигают 15%. На Кипре, куда украинцев пока не пускают, скидки достигают 25%, однако застройщики готовы даже к большим уступкам в случае онлайн-бронирования.

Граждане Украины нередко стремятся приобрести недвижимость в Европе с целью получения вида на жительство или гражданства. В таком случае наиболее популярный вид жилой недвижимости - апартаменты. Вместе с тем скидок на квартиры в больших европейских городах не наблюдается.

Это связано с тем, что центробанки многих стран "заливают" рынок дешевым капиталом, чтобы смягчить экономические последствия пандемии. В таком случае цены на активы, в том числе недвижимость, не могут идти вниз. Большинство клиентов не знают, что им делать с деньгами и вкладывают их в качественные строительные объекты по разумной цене.

Напомним, с начала года в Украине отмечается стабильный рост цен на жилье как на первичном, так и вторичном рынке.

ранее "Подробности" сообщали о том, как регистрировать недвижимость без электронных копий документов и писали о том, кому в Украине не нужно платить налог на недвижимость.