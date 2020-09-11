Несмотря на то, что рынок недвижимости в Украине оживился после ослабления карантина, показатели его работы за первое полугодие оказались неутешительными. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Общая площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А общая площадь нового строительства жилья составила 3,85 млн кв. м, из них многоквартирных домов - 3,6 млн кв. м.

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При этом общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года - до 368,1 тыс. кв. м, тогда как в Киевской области возросла вдвое - до 1,36 млн кв. м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) областях.

Ранее "Подробности" писали о том, как изменились цены на недвижимость за границей.