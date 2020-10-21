Популярный телеведущий и врач Евгений Комаровский назвал способ, с помощью которого можно диагностировать коронавирус без "дорогостоящих и длительных тестов". По его словам, основным симптомом недуга все еще остается потеря обоняния, передает newsyou.info.

Однако причина потери обоняния никак не связана с аналогичным симптомом во время обычного ОРВИ. При простуде человек не может чувствовать запахи из-за большого количества слизи, а коронавирус поражает специальные нейроны, которые отвечают за восприятие запаха в мозге.

"При коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет. Тест "чем это пахнет" намного эффективнее любой термометрии. Допустим, вы школьный учитель. Утром вам надо вместо измерения температуры потереть тряпку чесноком и спрашивать, чем это пахнет. Слышит запах - слава богу. Не слышит - давай домой", - пояснил медик.

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