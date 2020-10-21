Известная 27-летняя певица Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО. По ее словам, неизвестный объект преследовал их. Однако, звезда отметила, что это произошло после "покупки травы". Об этом сообщает Interview Magazine.

Как рассказывает Сайрус, НЛО светилось желтым цветом и напомнило ей снегоуборочную машину. Встреча повергла ее в шок и навело чувство страха, что "тарелка" вернется.

Я ехала по Сан-Бернардино с другом и меня преследовал какой-то НЛО. Я уверена в том, что видела, но в то же время я купила траву у парня в фургоне рядом с закусочной, так что это тоже могло повлиять /.../ Это видела и я, и мой друг. На дороге было еще несколько машин, все остановились, чтобы посмотреть.

Кроме того, артистка рассмотрела "водителя" неопознаного объекта.

Я не чувствовала угрозы, но видела существо, сидела в передней части летающего объекта. Оно посмотрело на меня, был зрительный контакт.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп знает "много интересного" об НЛО, но рассекречивать информацию пока рано, а в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО.