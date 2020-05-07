После того как Пентагон показал видео с НЛО и подтвердил их подлинность, власти ряда стран начали готовиться к встрече с инопланетной жизнью. Министерство обороны Японии объявило о разработке протоколов на случай реальной встречи с НЛО, сообщает The Japan Times.

По словам министра обороны Японии Таро Коно, военные пропишут сценарии реагирования на случай возможной встречи с НЛО. В ведомстве отметили, что японские военные пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но перестраховка лишней не будет.

Глава Сил самообороны Страны восходящего Солнца заявил, что лично не верит в "зеленых человечков", но после появления видео Пентагона, хотел бы получить от США подробный отчет и анализ новых данных.

Напомним, что 27 апреля 2020 на официальном сайте американского министерства обороны США были опубликованы видеоролики, снятые пилотами ВВС США в период с 2004 по 2015 годы. На некоторых из них запечатлены эллиптические летающие объекты, обладающие беспрецедентной скоростью и маневренностью.