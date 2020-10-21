Ювілей невиконаних обіцянок. Чотири місяці минуло з моменту вибуху в будинку на столичних Позняках. Тоді загинули п'ятеро людей, понад сто - втратили все. І сподівалися отримати нові квартири, бо це їм особисто пообіцяв Президент. Та чи отримали?

Чотири місяці тому цей тихий мікрорайон сколихнув вибух - рвонуло ось у цій панельці. Вибух був настільки потужний, що чотири поверхи склалися як картковий будинок. 16 квартир зруйновані вщент, ще сорок - пошкоджені. У наступні дні під завалами знайдуть тіла людей, для яких затишний дім став могилою.

Поки рятувальники розбирали завали, людей, які втратили все, поселили у тимчасове житло. Когось - в інтернат. Інших - в сервісний центр "Укрзалізниці". Переважно працівників компанії. А чиновники взялися сипати обіцянками і про нові квартири, і про компенсації. За кілька днів до них урочисто навідався президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

Всі 40 квартир ми дамо. Добудується це нове житло, протягом місяця віддамо.

А потім роздав сертифікати на квартири.

Владимир Александрович, это не фейк? - Это не фейк, это сданное в эксплуатацию жилье. - Не будет так, что мы сейчас получим? - Это не фейк, это новое жилье!

А "Укрзалізниця" пообіцяла своїм працівникам винаймати квадратні метри, поки ті чекають на нові квартири. Але...

Оксана Ходорич, постраждала від вибуху в будинку:

Четвертий місяць ми орендуємо житло і сплачуємо самостійно, там ніяк не можуть винайти кошти, щоб нам відшкодувати оренду житла.

Не склалося і з новим помешканням. Будинок, в якому пані Оксані виділили квартиру, - готовий. Утім переїхати у нього жінка не може.

Оксана Ходорич, постраждала від вибуху в будинку:

Нам мають надати право власності. Юристи начебто на лікарняному і ніхто не виходить на зв'язок. Вже морози, жити фактично нема де, у всіх тимчасове житло.

У тимчасовій квартирі разом з батьками мешкає й Тетяна.

Тетяна Бойко, постраждала від вибуху в будинку:

Обіцяли дати готові квартири, щоб люди вже взимку до кінця цього року жили в своїх помешканнях, але ми маємо тільки сертифікат і недобудований наш будинок.

А тому живе родина фактично на валізах.

Тетяна Бойко, постраждала від вибуху в будинку:

Все в баулах, в пакунках - стоїть серед кімнати і ти не знаєш, куди його, як його дівати. Вже якось ти стомися, всі оці переїзди, очікування, речі очікуєш, квартиру очікуєш, зима йде, холодно. Там дуже холодно, великі вікна - ви можете бачити, і звісно холоднеча у кімнатах.

За чотири місяці будинок, де стався вибух, майже закінчили розбрати. Про трагедію нагадує ось ця металева конструкція, яку встановили рятувальники.

Дмитро Піхало, командир КАРС:

Будуть роботи по укріпленню всередині проводитись. Зверху вниз буде будівля демонтуватися, зніматимуться ці рами, будуть виноситись - і так до самого низу.

Старий будинок розберуть повністю. Та коли ж його мешканці переїдуть в обіцяні нові квартири - невідомо.

Оксана Ходорич, постраждала від вибуху в будинку: