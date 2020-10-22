25 октября в Украине состоятся выборы в местные органы власти. От их результатов зависит, сможет ли наша страна стать на путь уверенного развития или же продолжит падение в пропасть кризисов, бедности и разрухи.

Нынешняя власть не способна решать вызовы, стоящие перед страной. Ничего не делается для политического урегулирования конфликта на Донбассе. У людей забирают социальную поддержку, урезают субсидии и льготы. Закрывают школы и выгоняют учителей. А выжатые из людей деньги отдают коррумпированному силовому блоку и иностранным надсмотрщикам в государственных компаниях.

При Зе-власти нам не стоит ждать окончания экономического кризиса. У них нет другой программы кроме выполнения указаний внешних кредиторов. А это значит, что будет распродана земля и стратегические предприятия. Власть будет набирать новые кредиты, оставив отечественные предприятия без поддержки, а украинцев – ни с чем.

При Зе-власти реформа имени Супрун остановлена не будет. Нас ждет дальнейшее разрушение медицины. Это огромный риск для страны в условиях эпидемии.

Местные выборы – первый шаг к тому, чтобы начать полную перезагрузку власти. И сделать это под силу только партии, которая может и на центральном, и на местном уровнях отстаивать интересы и права людей и громад. Сегодня на плечах у местного самоуправления лежит множество задач. Поэтому очень важно, кто будет решать все эти проблемы в местных советах и кто займет пост мэра города. Здесь не должно быть популистов и "случайных людей", которые умеют только разводить руками и искать виновных. Громадам нужны опытные и ответственные руководители, настоящие профессионалы своего дела. И такие люди есть в команде "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Мы – ответственная политическая сила. Это главное отличие нашей партии от других кандидатов. Они не смогут выполнить свои обещания, а мы – сможем! Цель "Оппозиционной платформы - За жизнь" – обеспечить комфортную и нормальную жизнь каждой украинской семье. И мы знаем, как это сделать!

А всем попыткам фальсификаций и манипуляций, которые происходят сейчас со стороны власти и партий войны, мы должны противопоставить гражданскую решимость. Надо сказать народное "НЕТ!" антинародной политике власти. Нельзя помогать "новым лицам", партии войны и их "двойникам" разорять страну. И отсидеться, надеясь, что они не все успеют продать – тоже не удастся. Сегодня люди, которые думают о своих детях, своих семьях, своем будущем, поддерживают ОП-ЗЖ. Именно поэтому у власти рейтинг падает, а у нашей партии – растет.

Мы призываем прийти и проголосовать за единственную оппозицию хаосу и разорению – за "Оппозиционную платформу - За жизнь"!