"Не треба вішати на вуха макарони про українську вакцину" - депутат Железняк [ Редактировать ]
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Влада вводить людей в оману напередодні виборів, заявляючи про так звану українську вакцину від коронавірусу. І хоче вкласти в неї 150 мільйонів гривень. Про це в п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
До того, як ви заявили про вакцину, я думав, що жанр влади - це комедія. А я бачу, що новий жанр відкрили - фантастика. Це повна маячня. Давайте скажімо відверто: немає жодного випробування. Вчора моя колега з "Голосу" спитала пана Фаворова: "Проводили випробування? Ні, грошей немає, ну як ми можемо проводити?!" І ви розповідаєте, про те, що, вибачте, в якусь лабораторну роботу студента нам треба вкластися... Пане міністр, 25 жовтня світ святкує свято макарон. Не треба зараз це втілювати в макарони, які ви вдягаєте нам на вуха, і розповідаєте про те, що ви зробите вакцину.
На це міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів, що йдеться лише про кандидата на вакцину. Були проведені лише доклінічні випробування на тваринах, про них вчені доповідатимуть наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що розробник української вакцини від COVID-19 поділився результатами досліджень і назвав терміни її створення.
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