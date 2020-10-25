В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров сохранится на юге и востоке страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"С 25 по 27 октября в большинстве районов восточных областей и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.

Также мы писали о том, что полиция переходит на усиленный режим работы.