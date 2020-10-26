Шведський король відкрив "золотий міст" [ Редактировать ]
У Стокгольмі урочисто відкрили "золотий міст". Переправа з'єднала один із островів з міським районом Седермальм. У церемонії узяла участь королівська родина. Міст повністю виконаний зі сталі і є унікальним для Швеції.
Конструкцію 140 метрів завдовжки та 55 метрів завширшки доправили з Китаю. Назву об'єкт отримав через золотисту фарбу. Спорудження мосту - один з етапів оновлення шведської столиці. Повністю роботи мають завершити до 2025 року.
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