В современном мире трудно представить нашу жизнь без удобных и полюбившихся приложений. Однако некоторые из них способны нанести вред гаджету. О них пишет "Сегодня".

Эксперты составили список из трех категорий приложений, которым не место в вашем смартфоне. Избавление от их действительно может помочь ускорить мобильное устройство.

Предустановленные приложения

Мало кто из пользователей пользуется предустановленными приложениями. Зачастую они абсолютно бесполезны, ведь в Google Play есть тысячи удобных и проверенных временем аналогов. Это относится к почтовым клиентам, всевозможным органайзерам, медиаплеерам, фоторедакторам и даже к приложениям камеры - все они, как правило, ужасны и их необходимо пускать под нож в самую первую очередь.

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Но есть категория предустановленных приложений, которые "намертво" вшиты в операционную систему и удалить их можно "танцами с бубном" через root или полной установкой кастомной прошивки.

Антивирусы

Подхватить вирус на Android на самом деле крайне трудно. Для этого потребуется самостоятельно включить возможность устанавливать приложения из сомнительных источников, ползать по сомнительным сайтам, скачивать оттуда APK-файлы, запускать их и соглашаться со всем, что они предлагают, и - самое главное - не обновлять сервисы Google. В остальных случаях можно не переживать насчет вирусов, поскольку облачная система Google Safety Net прекрасно справляется с идентификацией вредоносного кода и блокирует или удаляет зараженные приложения.

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Ни один из сторонних антивирусов не справится с этой задачей лучше, зато будет висеть в оперативной памяти, нагружать процессор, потреблять трафик и вызывать подтормаживание устройства. Пользы от них никакой, как это было недавно проверено экспертами.

Ускорители

В Google Play встречается масса "полезных" приложений, предлагающих ускорить интернет, освободить оперативную память, разогнать процессор, продлить время автономной работы и т.д.

Почему Google не удаляет их, непонятно, но с заявленными функциями они не справляются. Ваш смартфон будет работать гораздо лучше без них.

Ранее сообщалось, что Facebook вновь допустил утечку персональных данных пользователей, а также, что Google создал цифровое кладбище.