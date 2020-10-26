США ввели новые санкции против Ирана спустя несколько дней после введения ограничений из-за попытки вмешаться в выборы президента.

Об этом сообщает министерство финансов США.

Новые санкции касаются нефтяного сектора. Они вводятся против министерства нефти Ирана, включая министра Бижана Намдара, национальной иранской нефтяной компании, национальной иранской танкерной компании, а также против подставных компаний и подрядчиков.

Меры против нефтяного сектора объясняются тем, что Иран использует его для финансирования Аль-Кудс - элитного подразделения спецназначения, которое используется для шпионажа и деятельности за пределами государства.

Также санкции ввели против четырех лиц, причастных к продаже бензина режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против России из-за Навального.