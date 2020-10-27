В Киевской области члены теризбиркома попали в смертельное ДТП [ Редактировать ]
В понедельник, 26 октября, около 14:30 на автодороге Немешаево-Козинцы в Бородянском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легковушки и грузовика.
В легковом автомобиле находились члены территориальной избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. От полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой же машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщили в полиции.
По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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