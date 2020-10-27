Для нормального функционирования организму нужны различные минеральные вещества. Их дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Магний относится к числу так называемых макроэлементов. Взрослому мужчине в день нужно около 400 мг этого вещества, взрослой женщине - около 320 мг, пишет ukrhealth.net.

Около 60% магния в организме содержится в костях. Его недостаток может привести к остеопорозу и пародонтозу, объясняет американский врач Дэвид Назарян. Остальной запас магния находится в клетках мягких тканей, где он выполняет сразу несколько важных функций. Дефицит магния может увеличить риск многих заболеваний, включая диабет 2 типа, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и инсульт.

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Ранние симптомы недостатка магния включают подергивание мышц, тремор, судороги, тошноту и рвоту, потерю аппетита, утомляемость и слабость. По словам доктора, серьезный дефицит магния - редкость, но в медицинской практике встречается. Ему больше подвержены люди пожилого возраста, больные с желудочно-кишечными заболеваниями, диабетом второго типа и хроническим алкоголизмом.

Врач-диетолог Элли Грегг рассказала, что при здоровом питании организм обычно получает достаточно много магния. Особенно богаты им продукты, входящие в состав средиземноморской диеты. 30 г сухого миндаля или полстакана вареного шпината обеспечивают 20% рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека, а два ломтика цельнозернового хлеба - 12%, пояснила врач.

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