В ЦИК сообщили, когда будут результаты голосования [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
По состоянию на 12:00 27 октября более 91% участковых избирательных комиссий уже подсчитали голоса и передали их в территориальные избиркомы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Полностью завершили подсчет бюллетеней в шести областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.
Кроме того, начался процесс передачи протоколов об итогах голосования за депутатов районных и областных советов от территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.
Явка избирателей составила 38,66%.
В ЦИК объяснили, почему до сих нет официальной информации по результатам голосования.
Президентские или парламентские выборы организует и проводит непосредственно ЦИК. Местные выборы организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно они устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК.
Как только в ЦИК будут переданы результаты, они будут немедленно опубликованы на официальном сайте.
Напомним, что в Украине избирают:
- 1780 депутатов областных и городских советов Киева и Севастополя;
- 5366 депутатов районных советов;
- 11124 депутатов городских советов;
- 562 депутатов районных советов в городах с районным делением;
- 10284 депутатов поселковых советов;
- 14006 депутатов сельских советов;
- 370 мэров городов;
- 428 поселковых председателей;
- 623 сельских председателей.
Ранее "Подробности" опубликовали результаты экзит-полов местных выборов по городам Украины.
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