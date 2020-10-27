По состоянию на 12:00 27 октября более 91% участковых избирательных комиссий уже подсчитали голоса и передали их в территориальные избиркомы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Полностью завершили подсчет бюллетеней в шести областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.

Кроме того, начался процесс передачи протоколов об итогах голосования за депутатов районных и областных советов от территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Явка избирателей составила 38,66%.

В ЦИК объяснили, почему до сих нет официальной информации по результатам голосования.



Президентские или парламентские выборы организует и проводит непосредственно ЦИК. Местные выборы организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно они устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК.

Как только в ЦИК будут переданы результаты, они будут немедленно опубликованы на официальном сайте.

Напомним, что в Украине избирают:

1780 депутатов областных и городских советов Киева и Севастополя;

5366 депутатов районных советов;

11124 депутатов городских советов;

562 депутатов районных советов в городах с районным делением;

10284 депутатов поселковых советов;

14006 депутатов сельских советов;

370 мэров городов;

428 поселковых председателей;

623 сельских председателей.

Ранее "Подробности" опубликовали результаты экзит-полов местных выборов по городам Украины.