11-летняя девочка из американского штата Алабама взяла угнала у бабушки пикап и, вместе с подругой, удирала от полиции. Об этом сообщает AL.

В погоне ребенок развил скорость в 130 километров в час. Офицеры были очень удивлены, увидев за рулем автомобиля маленького ребенка.

Отмечается, что автомобиль проехал 50 километров, но в конце-концов, съехал в кювет. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

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