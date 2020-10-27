Одиннадцатилетняя угонщица устроила "киношную" погоню [ Редактировать ]
Ребенок развил скорость в 130 километров в час/ фото: Pikabu
11-летняя девочка из американского штата Алабама взяла угнала у бабушки пикап и, вместе с подругой, удирала от полиции. Об этом сообщает AL.
В погоне ребенок развил скорость в 130 километров в час. Офицеры были очень удивлены, увидев за рулем автомобиля маленького ребенка.
Отмечается, что автомобиль проехал 50 километров, но в конце-концов, съехал в кювет. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.
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