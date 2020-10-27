Районы вокруг Триумфальной арки и Эйфелевой башни в центре Парижа были эвакуированы в связи с предупреждениями о возможном взрыве бомбы. На данный момент движение восстановлено, сообщает Reuters.

"Район Триумфальной арки и близлежащие станции метро были эвакуированы после предупреждения о взрыве бомбы, но к 16:30 по местному времени движение транспорта вернулось в нормальное русло. Парижский парк Марсового поля вокруг Эйфелевой башни также был временно эвакуирован после обнаружения мешка с боеприпасами", - пишет издание.

Отмечается, что два местных французских новостных сайта показали фотографии синего мешка с различными видами боеприпасов.

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