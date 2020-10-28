Увлеченность и упорство сильно взаимосвязаны с возрастом человека, и эта связь ослабевает с возрастом, а потом и вообще исчезает.

Этот вопрос детально изучил психолог Гермундур Сигмундссон из Норвежского университета науки и техники. Он считает, что страсть и упорство движет действиями человека, стремящегося достичь результата в чем-либо, передает svidok.online.

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По словам исследователя, для достижения цели надо не только любить свое дело и быть преданному труду, но и не отступать в случае неудач. Только увлеченность, упорство и позитивный настрой помогают человеку быть мотивированным. Однако, оказалось, что люди с возрастом все равно теряют мотивацию.

Уровень взаимосвязи факторов, мотивирующих человека, остается примерно одинаковым с 14 до 53 лет. Но как только вы переступаете черту в 50 лет, происходит сдвиг, и связь между увлеченностью и упорством почти исчезает, заявляет ученый.

Сигмундссон утверждает, что после 54 лет человеку становится гораздо труднее мобилизовать силу воли и мотивировать себя для достижения цели, даже если он еще готов работать над любимым делом. После 54 лет у человека исчезает интерес.

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