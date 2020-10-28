Астрономы обнаружили на крупнейшем спутнике Сатурна - Титане необычный углеводород. Данный спутник - одно из самых необычных мест во всей Солнечной системе, пишет socportal.info.

Однако, наличие циклопропенилидена (c-C3H2) стало неожиданностью даже для Титана. Дело в том, что это небольшое циклическое соединение отличается огромной реактивностью, поэтому на Земле его можно найти разве что в химической лаборатории. Не обнаруживается оно и в атмосферах других небесных тел, хотя может присутствовать в межзвездной среде - разреженной и холодной.

Находка на Титане была сделана при анализе данных, собранных в 2016 году радиотелескопами ALMA. Авторы отмечают, что c-C3H2 выявлен в верхних слоях плотной атмосферы спутника. Они более разрежены (у поверхности давление на Титане примерно вчетверо больше земного), но, разумеется, далеко не так, как межзвездная среда. Присутствие здесь c-C3H2 остается загадкой и пока единственным - уникальным - случаем.

Циклические молекулы c-C3H2 могут участвовать в цепочках химических реакций, приводящих к образованию множества более сложных и разнообразных соединений, включая нуклеотиды - строительные блоки ДНК и РНК. Однако что происходит с ними в атмосфере Титана, откуда они появляются и почему присутствуют только здесь и ни на одном другом небесном теле - остается неизвестным.

Мы считаем Титан чем-то вроде естественной лаборатории, где можно наблюдать ту химию, которая существовала на древней Земле, когда жизнь только начинала закрепляться на планете, - отмечает астробиолог из NASA Мелисса Трейнер.

В 2027 году NASA планирует отправить к спутнику миссию Dragonfly, которая должна познакомиться с этой "лабораторией" поближе.

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