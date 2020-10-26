Космический телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировал во Вселенной "космический водопад". Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В частности, устройство сделало кадры того, как галактика NGC 2799 втягивается в центр другой галактики NGC 2798. Отмечается, что эти две галактики взаимодействуют через влияние, которое они оказывают друг на друга. В конечном итоге это может привести к их слиянию или уникальному новому образованию.

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"Эти две галактики уже образовали боковой "водопад", когда звезды из галактики NGC 2799 будто падают в галактику NGC 2798 почти как капли воды", - отметили в NASA.

Космический водопад/ Фото: NASA

Примечательно, что галактические слияния могут длиться от нескольких сотен миллионов до более миллиарда лет. Однако, несмотря на этот процесс, столкновение между звездами маловероятно из-за обилия пространства между ними.

Ранее мы писали о том, что Hubble запечатлел уникальный звездный "улей".