Hubble запечатлел во Вселенной "космический водопад" (фото) [ Редактировать ]
Космический телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировал во Вселенной "космический водопад". Об этом сообщает пресс-служба NASA.
В частности, устройство сделало кадры того, как галактика NGC 2799 втягивается в центр другой галактики NGC 2798. Отмечается, что эти две галактики взаимодействуют через влияние, которое они оказывают друг на друга. В конечном итоге это может привести к их слиянию или уникальному новому образованию.
"Эти две галактики уже образовали боковой "водопад", когда звезды из галактики NGC 2799 будто падают в галактику NGC 2798 почти как капли воды", - отметили в NASA.
Космический водопад/ Фото: NASA
Примечательно, что галактические слияния могут длиться от нескольких сотен миллионов до более миллиарда лет. Однако, несмотря на этот процесс, столкновение между звездами маловероятно из-за обилия пространства между ними.
Ранее мы писали о том, что Hubble запечатлел уникальный звездный "улей".
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