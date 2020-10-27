Tesla Roadster Илона Маска начала разваливаться в космосе [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
Запущенный в космос к Марсу личный спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster начал постепенно разрушаться в безвоздушном космическом пространстве. К таким выводам пришли эксперты из LiveScience.
За два года электрокар лишился колесных покрышек, кожаных сидений, а краска кузова полностью облезла.
В будущем от электрического спорткара в космосе останется лишь голый кузов и стекла – остальное распадется на молекулы. Разрушению будут подвергнуты все органические и пластиковые элементы автомобиля.
Tesla Roadster на ракете Falcon Heavy перед стартом
Не удивительно, что дрейфующий в космосе Tesla Roadster сперва признали спутником, а затем космическим мусором – электрокар теперь получил свой порядковый номер в каталоге космических объектов искусственного происхождения (GCAT), которые представляют угрозу будущим космическим полетам. Всего список насчитывает больше 57 тысяч позиций.
В октябре 2020 года Tesla Roadster удалось сблизиться с Марсом в пределах 0,05 астрономических единиц, что эквивалентно примерно 7,5 млн километров. В прошлом году Tesla Roadster успешно облетела вокруг Солнца.
Отследить положение космического автомобиля в режиме реального времени можно на специальном сайте whereisroadster.com.
Запуск Tesla Roadster в космос был призван показать возможности ракеты-носителя Falcon Heavy. Поэтому для первого запуска был выбран "скромный" груз в виде личного электрокара Илона Маска. За руль был посажен манекен в скафандре Starman, а первые сутки трансляцию с борта космического автомобиля вела прикрепленная на капоте веб-камера.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, Илон Маск обещал построить город на Марсе. Также с электромобилем Илона Маска случился казус — автопилот Tesla принял рекламные флаги за светофоры и сломался.
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