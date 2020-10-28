В среду, 28 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с представителями Международного валютного фонда заявил о "быстром сближении позиций с МВФ". Об этом он написал в Telegram.

Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Большое спасибо Альфреду Каммеру и МВФ за диалог.

Он также отметил, что "крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины".

Ранее сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.

Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.