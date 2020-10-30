Обострение на Донбассе: Украина инициирует срочное заседание ТКГ [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, стало известно, что из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Сегодня ночью боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке, - ред.) и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали.
"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе может завершиться в любой день. По словам президента, путь к миру - это движение двух сторон.
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