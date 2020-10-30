Ереван и Баку уже трижды договаривались о перемирии Источник: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает "оптимальным решением" конфликта в Нагорном Карабахе ввод российских миротворцев. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.

Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из России в зоне столкновений должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.

Сегодня, 30 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддерживает идею ввода миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это помогло бы сторонам конфликта соблюдать режим прекращения огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее допускал ввод миротворцев.

Мы неоднократно отвечали на аналогичные вопросы: любые миротворцы вводятся в зону конфликта с согласия обеих сторон.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Стороны конфликта уже трижды договаривались о перемирии, но почти сразу его нарушали.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.