В Карабахе вспыхнули ожесточенные бои [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, в Нагорном-Карабахе ведутся ожесточенные бои. Об этом заявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает армянское государственное новостное агентство "Арменпресс".
Бои происходили с войсками Азербайджана вблизи нескольких сел Аскеранского района.
Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны Арцаха (армянское название Карабаха - Ред.) ведет ожесточенные бои в районах Аскерана: Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр. Противник несет большие потери в живой силе.
Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.
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