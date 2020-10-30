Ролик, на котором мышь, убегая от кота, прячется у него под животом, стал "вирусным" в китайской социальной сети Weibo.

Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров. Пользователи отмечают, что этот "милый дуэт" напоминает им главных героев легендарного мультфильма "Том и Джерри", передает internetua.com.

На видео черно-белый кот догоняет крохотную мышь. Но, вероятно, "охотник" не был заинтересован в том, чтобы причинить вред грызуну, и в какой-то момент он устал и прекратил погоню. Именно тогда мышь сделала неожиданный ход, спрятавшись у него под животом.

"В начале видео мышь неподвижна – это реакция на страх и особая стратегия, которую используют многие животные. Таким образом "жертва" попытается остановить погоню в надежде, что агрессор оставит ее в покое. Тот факт, что мышь прячется у кота под живот, наверное, связан с тем, что она шокирована, дезориентирована и, следовательно, не думает рационально", - рассказывает клинический консультант по поведению животных Кэролайн Кларк.

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