Как "Том и Джерри": игры кота с мышкой покорили сеть (видео) [ Редактировать ]
Ролик, на котором мышь, убегая от кота, прячется у него под животом, стал "вирусным" в китайской социальной сети Weibo.
Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров. Пользователи отмечают, что этот "милый дуэт" напоминает им главных героев легендарного мультфильма "Том и Джерри", передает internetua.com.
На видео черно-белый кот догоняет крохотную мышь. Но, вероятно, "охотник" не был заинтересован в том, чтобы причинить вред грызуну, и в какой-то момент он устал и прекратил погоню. Именно тогда мышь сделала неожиданный ход, спрятавшись у него под животом.
"В начале видео мышь неподвижна – это реакция на страх и особая стратегия, которую используют многие животные. Таким образом "жертва" попытается остановить погоню в надежде, что агрессор оставит ее в покое. Тот факт, что мышь прячется у кота под живот, наверное, связан с тем, что она шокирована, дезориентирована и, следовательно, не думает рационально", - рассказывает клинический консультант по поведению животных Кэролайн Кларк.
Ранее мы писали о том, что животные на досках устроили впечатляющее соревнование.
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