Грузия не пустила народных депутатов Украины в качестве наблюдателей за парламентскими выборами, которые состоятся 31 октября. Об этом сообщила в Facebook участница делегации, народный депутат Елизавета Ясько.

31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии. Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью, грузинские власти отменила (или не предоставила) разрешение на прием самолета из Украины.

Ясько написал, что партия "Единое национальное движение" (ЕНД) обеспокоена малым количеством международных наблюдателей на выборах. Грузинские власти отказали украинским парламентариям из-за пандемии коронавируса. Грузия ограничила международное авиасообщение из-за COVID-19 и закрыла наземную границу со всеми соседями.

Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра. Что же касается самих выборов, то досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства.

В парламентских выборах участвует и партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД). Самого Саакашвили в партийном списке нет, поскольку в 2015 году он был лишен гражданства Грузии.

Результат голосования определит, сможет ли бывший президент вернуться на родину из Украины и возглавить правительство Грузии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал, как будет выстраивать отношения с Россией, если станет премьером Грузии.