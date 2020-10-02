Вахтанг Кикабидзе возглавил партию Саакашвили [ Редактировать ]
Источник: Фото: Зураб Джавахадзе
Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в списке партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), которая примет участие в парламентских выборах в Грузии 31 октября. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В первую десятку списка также вошла бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Самого Саакашвили в нем нет, поскольку в 2015 году он был лишен гражданства Грузии.
Результат парламентских выборов определит, сможет ли бывший президент вернуться на родину из Украины и возглавить правительство Грузии.
82-летний Кикабидзе активно поддержал Саакашвили во время "пятидневной войны" 2008 года и вернул Москве орден Дружбы Народов в знак протеста признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Тогда же артист заявил, что никогда больше не споет в России "до тех пор, пока этой страной правят те два баскетболиста".
Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской ОГА (2015-2016 гг).
После того как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, а 7 мая 2020 года назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.
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