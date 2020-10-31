В Совете Европы выступили против законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, который предусматривает прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины. Об этом сказано в совместном письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Они подчеркивают, что "эффективная борьба с коррупцией и соблюдение независимости судебных органов и верховенства права должны проходить параллельно".

Не может быть эффективной борьбы с коррупцией без независимой судебной системы и уважения к верховенству права. Так же, не может быть независимой судебной системы и соблюдения верховенства права, когда коррупция является широко распространенным явлением

Как утверждают в организациях, они полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.

Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый. Доверие надо заслужить. Но его можно заслужить только в рамках системы, которая уважает Конституцию и верховенство права

При этом организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей КСУ.

Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.