Первая неделя ноября принесет много неожиданных событий, вы сможете получить плоды долгой работы и первые результаты усердий. Для преодоления трудностей вам будет необходимо терпение и решимость, тогда вы сможете осуществить задуманное уже в скором времени, О том, что конкретно ждет каждый знак зодиака рассказала астролог Марина Скади.

ОВЕН

В это время вы становитесь более энергичными, решительными и деятельными. В вас пробуждается дух борьбы и соперничества. Также, вы легко можете вдохновить окружающих на активные действия. На первый план выходят истинные жизненные ценности - инстинкт выживания и продолжение рода. Для того чтобы выжить, надо завоевать своё место под солнцем и доказать своё право на него, выйти победителем из любой ситуации. В то же время, можно потерять благоприятные шансы и возможности, если торопиться, а не планомерно трудиться.

ТЕЛЕЦ

Миру и гармония в отношениях, компенсирует внешний напряженный фон событий. Своим присутствием оказываете положительное влияние на окружающих, способны усадить за стол переговоров даже врагов. Благодаря вам, любые конфликты улаживаются мирным путём. Хороший период для презентаций, любых мероприятий, любых социальных взаимоотношений, посещения официальных инстанций. Используйте любую возможность, чтобы продемонстрировать свои таланты и навыки. Возможен и небольшой приток денег, благоприятный период для решения финансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ

С 4 ноября Меркурий в прямолинейном движении, поэтому закончились все неприятности предыдущего месяца, связанные с его ретро фазой. В то же время, всю неделю держится напряженный аспект Меркурия с Сатурном, что может дать препятствия и недоразумения в делопроизводстве, прежде всего, связанном с письмами и документами. Увеличивается количество коллективных мероприятий, проектов, общественных движений. В этот период следует ограничить объём работы, лучше выбрать одно направление деятельности и медленно, но верно, выполнять работу.

РАК

Отношения с представителями противоположного пола становятся более задушевными и эмоционально наполненными. Удается решить самые трудные задачи, благоприятными будут тайные проекты и решения строго конфиденциальных вопросов. В то же время вы становитесь более ранимыми и обидчивыми, есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние. Помните о подобной опасности и держите себя в руках — это поможет вам справиться с ситуацией, как бы она ни сложилась. Процесс поиска информации или методов, направленных на улучшение качества жизни, обязательно даст положительный результат.

ЛЕВ

Повышается активность, усиливается оптимизм, чувствительность к знакам внимания и комплиментам. При этом, вы склонны приукрашивать действительность, видеть всё в розовом свете, появляется сильная тяга к удовольствиям, в результате возможны необдуманные траты. Отношения с коллегами и начальством хорошие, подходящее время воспользоваться подходящим моментом для обращения к вышестоящим с просьбами и предложениями. Благоприятное время для занятий с детьми, налаживания взаимоотношений с ними. Особенно хорошее время для тех, кто занимается самопознанием.

ДЕВА

Появляется желание и возможности побеждать, внушать, доминировать, «взять все в свои руки», стать авторитетом. Не стоит ждать, пока появится удобная возможность - необходимый вам шанс вы сами можете создать. Но будьте готовы потратить на это много сил и времени и, в конце концов, ваши усилия приведут к успеху. Если жесты со стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего протеста, вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей с использованием новых методов и технологий.

ВЕСЫ

Появляются потенциальные обстоятельства, которые связаны с возможностью обрести власть или контроль, восстановить то, что было утрачено или начать все заново. Начальство, представители власти, правительственных или иных учреждений, а также люди старшего возраста, обладающие зрелостью суждений и опытом, дадут вам совет или окажут помощь, обеспечив шанс продвинуться вперед. Следите за информацией и идеями, усовершенствуйте свои организационные навыки и качество вашей жизни значительно улучшится.

СКОРПИОН

В решении текущих проблем вам поможет логический подход и здравый расчет. Нынешний период может привести к успеху, но потребуются огромные затраты материальных и физических ресурсов. Это подходящее время для того, чтобы всерьез заняться проблемами взаимоотношений, найти возможности для примирения с родными и близкими. Возможен конфликт из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших в результате ошибочной системы ценностей, особенно в сферах, связанных с партнерством и другими официальными союзами.

СТРЕЛЕЦ

Воображение и интуиция возрастут и докажут свою пользу, главное укреплять самодисциплину и не фиксироваться на негативе. В этот период вам может представиться долгожданный шанс или обстоятельства сложатся наилучшим образом, и вы сможете повысить эффективность работы.

У многих Стрельцов появляются реальные перспективы. Получение важной информации, приятных новостей, способствует хорошему настроению. Хороший период для подписания контрактов, важных и юридических документов, выступлений, связей с общественностью и правовыми органами.

КОЗЕРОГ

Поездки приходится откладывать, а неожиданные препятствия нарушают ваши планы. Необходимо приспосабливать свой режим работы к возникшим изменениям или неудобствам. Этот период неблагоприятен для участия в организационных собраниях, светских событиях или для встреч с друзьями. Просыпается предубеждение, искушение судить многих по грехам одного может осложнить взаимоотношения настолько, что исправлять их будет невозможно. Возможна угроза разлада или разрыв с партнером. В деловой сфере возникают сложности, работой лучше всего заниматься в одиночку.

ВОДОЛЕЙ

Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны результатами своей деятельности. Письма и сообщения приходят в срок, документы подписываются, руководство идет вам навстречу. С братьями, сестрами и соседями налаживаются взаимоотношения. Кроме того, доверьтесь интуиции, обращайте внимание на сновидения – подсознание даст вам подсказки.

РЫБЫ

Отношения могут проходить испытания на прочность. Усиливаются крайности проявлений претензий и недовольства по отношению к партнерам, особенно в финансовых вопросах. Но если вы проявите стремление к сотрудничеству, достичь удастся многого: взаимные обязательства укрепятся, общие цели прояснятся, недовольство исчезнет, а взаимоотношения приобретут еще более прочный фундамент и хорошие перспективы. Если прежде вы пренебрегали тщательным планированием, организацией и упорной работой, теперь самое время взяться за них.

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