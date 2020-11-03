Действующий президент США Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба. Соответствующие данные приводятся на сайте политологического сетевого ресурса Real Clear Politics.

Так, в Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, в то время, как его оппонента - 46%. В Северной Каролине, Трамп располагает на данный момент поддержкой 47,8% респондентов против 47,2% у Байдена.

Минимальный перевес - 47,8% против 47,6% в пользу Трампа наблюдается в Джорджии. В Айове Трамп заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена. Однако в среднем Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп представляет республиканцев, Байден - демократов.

Как ранее сообщалось, Трамп обвинил медиков в завышении статистики по COVID-19, чтобы заработать на этом.

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