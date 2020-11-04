Международная группа ученых-планетологов обнаружила за Марсом давно потерянного "близнеца" Луны.

Он мог быть смещен мощным ударом во время формирования Солнечной системы около 4 млрд лет назад, пишет Dailу Mail.

Астероид 1998 VF31 был впервые обнаружен 22 года назад, и новый анализ показывает, что он "поразительно похож" на Луну.

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Для изучения космической породы ученые из обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии использовали Южную Европейскую обсерваторию (ESO) и большой телескоп (VLT).

Ведущий автор исследования доктор Апостолос Христу заявил, что это может быть кусок Луны. Впрочем, исследователи не исключают, что происхождение данной породы может быть марсианским.

Отмечается, что астероид является частью группы, известной как марсианские троянцы, и их происхождение - давняя астрономическая загадка. Они вращаются вокруг Солнца, следуя за красной планетой под углом примерно 60 градусов относительно Солнца. В результате они никогда не обходят Марс и всегда прячутся за ним, следуя за планетой.

Ранее сообщалось, что NASA впервые нашло воду на солнечной стороне Луны.