На границе со Словакией будут тестировать на антиген к COVID-19 [ Редактировать ]
С понедельника, 9 ноября, Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к COVID-19 на границе с Украиной.
Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен лишь гражданам, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, сообщает Dennik N.
Отмечается, что тестирование на антиген в Словакии начнется на украинской границе. Его будет проводить частная компания. На других пограничных пунктах такое тестирование могут начать проводить после 15 ноября.
В дальнейшем тестирование на антиген хотят ввести и в аэропортах.
Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.
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