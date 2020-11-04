Тестирование на антиген к COVID-19/ Фото: zaobao.com.sg

С понедельника, 9 ноября, Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к COVID-19 на границе с Украиной.

Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен лишь гражданам, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, сообщает Dennik N.

Читайте также В ВОЗ назвали единственный однозначный способ подтвердить COVID-19

Отмечается, что тестирование на антиген в Словакии начнется на украинской границе. Его будет проводить частная компания. На других пограничных пунктах такое тестирование могут начать проводить после 15 ноября.

В дальнейшем тестирование на антиген хотят ввести и в аэропортах.

Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.

Также мы писали о том, Степанов не исключил карантин "выходного дня".