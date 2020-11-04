В среду, 4 ноября, США официально вышли из Парижской климатического соглашения. Об этом сообщает ВВС.

О намерении выйти из соглашения Дональд Трамп объявил еще в 2017 году, однако правила препятствовали Америке выйти из соглашения в течение первых трех лет после его ратификации 4 ноября 2016 года.

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Отмечается, что Соединенные Штаты смогут снова присоединиться к соглашению, если президент примет такое решение.

Напомним, президент США Дональд Трамп в июне 2017 года объявил, что США выйдут из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению и начнут переговоры о заключении нового соглашения.

Трамп резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании, а его администрация отменила экологические нормы, заявляя, что они наносят ущерб бизнесу и предпочитают другим странам перед США.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде зафиксировали климатическую катастрофу.