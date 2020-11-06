Румыния вводит тотальный карантин [ Редактировать ]
Правительство Румынии приняло решение усилить карантин из-за всплеска COVID-19. С 9 ноября в стране вводят общенациональный ночной комендантский час и закрывают все школы, сообщает Reuters.
Новые карантинные ограничения вводятся по меньшей мере на 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5:00. Кроме того, на время действия карантина граждане будут обязаны носить защитные маски на улице по всей стране.
"Мы должны быть реалистами. Необходимы более жесткие меры для сдерживания распространения пандемии", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Румынии зафиксировали 9 714 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. В реанимациях находятся около 1000 пациентов.
С момента начала пандемии в стране с населением 20 млн человек выявили более 277 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 7540 человек.
Ранее сообщалось, что Румыния ввела ПЦР-тесты и карантин для украинцев.
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