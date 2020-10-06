Румыния ввела ПЦР-тесты и карантин для украинцев [ Редактировать ]
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Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявил, что с 7 октября туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус и пройти 14-дневный карантин. Такие требования по прибытию в Румынию будут касаться и граждан Украины. Об этом сообщает Mediafax.
По словам Татару, путешественники, которые приезжают в Румынию на срок до трех дней из стран с высоким риском, могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста. Однако он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до поездки.
Также отмечается, что туристы, которые будут проходить карантин, на 8 день смогут сделать тест, и если он окажется отрицательным, то карантин завершается досрочно на десятый день.
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