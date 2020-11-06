Всемирная организация здравоохранения выступила против закрытия школ из-за коронавируса. Об этом сообщает Brussels Times.

Учебные заведения надо открыть чтобы не потерять поколение.

Нет причин говорить, что школы являются одним из основных векторов передачи (коронавируса). Мы должны постоянно держать школы открытыми, потому что мы не можем позволить себе потерянное поколение из-за Covid-19.

Отмечается, что власти должны до конца удерживать обучение в классах и закрывать школы только в крайнем случае.

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