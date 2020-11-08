мужчине, который устроил массовую резню с жертвами, объявили о подозрении/фото: delo.ua

В Кривом Роге, 8 ноября, мужчине, который устроил массовую резню с жертвами, объявили о подозрении. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, 29-летнему жителю Кривого Рога, который зарезал двух и ранил восемь человек, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Речь идет о ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины, о подозрении задержанному объявленопо процессуальному руководству Криворожского местной прокуратуры №3.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщили в прокуратуре, пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Кривом Роге мужчина зарезал двух человек и восьмерых ранил. После чего, убийца объяснил свой жуткий поступок.

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