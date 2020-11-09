В Кривом Роге объявили траур по погибшим в результате нападения мужчины с ножом. На месте скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Указано, что о трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!

Напомним, в Кривом Роге мужчина зарезал двух человек и восьмерых ранил. После чего, убийца объяснил свой жуткий поступок.

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