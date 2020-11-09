Трамп не здається. Чинний президент США вирішив по всій країні проводити мітинги на свою пітдримку. А Штаб Байдена - просить офіційно визнати демократа "обраним главою держави".

Які шанси, що це швидко станеться? Дмитро Анопченко детальніше.

Дональд Трамп найближчим часом подасть 10 позовів щодо підрахунку голосів, а підкріпити юридичні дії своєї команди вирішив проведенням масових мітингів. Такий сценарій, за даними FoxNews, чинний президент обрав особисто. Хоче судитися - і паралельно проводити масштабні "зльоти прихильників", на яких заявлятимуть, що перемогу у них вкрали.

Головні претензії: начебто поштою у комісії прийшли тисячі бюлетенів від людей, які померли, або взагалі не існують; а спостерігачам від республіканців не давали роздивитися папери під час підрахунку. План: спробувати визнати недійсними тисячі голосів, зокрема у Пенсильванії та Мічігані - штатах, які дали Байдену лідерство.

Не звертаючи на це уваги, штаб Байдена вже надіслав запит до наглядового управління американської адміністрації - із вимогою офіційно визнати свого кандидата "обраним главою держави". Це потрібно, аби їм дали доступ до державних будівель та виділили бюджетні гроші на формування нової адміністрації і організацію передачі влади від чиновників Трампа - новій команді.

До того ж, призначені Трампом керівники цього управління відмовляються давати "визнавального листа", а без нього "перехідна команда" не має права ані державні гроші на свою роботу отримати, ані перепустки до міністерств і відомств, щоб почати приймати справи.

Паралельно Білий дім спростовує повідомлення у ЗМІ, що навіть найближче оточення Трампа вже вмовляє його здатися.

Американці заслуговують на чесні вибори. Кожен законний - не протизаконний - голос має бути зарахований.

Зокрема в Твіттері першої леді, яка практично не писала про політику, розмістили заклик до "чесного підрахунку голосів". Це і спроба виставити неправдивою інформацію CNN про те, ще Меланія начебто просить Трампа відступитися.

І спростувати гучну статтю у британській жовтій газеті Daily mail, яка написала, що дружина Трампа готова із ним розлучитися - щойно президент втратить посаду. Неофіційно у Білому домі кажуть - це плітки, у них міцна любляча родина, але формально поки вирішили публікацію не коментувати.

Трамп відкрив також гарячу лінію для своїх прихильників - просить повідомляти про всі порушення, які вони бачили в день голосування, щоб зібрати побільше фактів для судових процесів. Її телефони розриваються, але від підставних зумисних дзвінків. Телефонують люди, які знущаються над чинним президентом і вітають його із перемогою Байдена. І настільки масово, що син Трампа Ерік навіть заявляє, що це демократи спеціально шквал повідомлень організували, щоб із розмовою про справжні порушення ніхто не додзвонився.

А ЗМІ вже обговорюють, як все буде у Білому домі за Байдена. Зокрема, шукають як правильно називати чоловіка віце-президента Камали Харріс. Дружину другої особи в країні завжди називали "друга леді", - тож і запропонували термін "другий джентльмен країни".

А ще пишуть про собаку, який може уперше потрапити у Білий дім із притулку. Байден має двох вівчарок: одна - Чемп - чистопородна, а другу - Мейджора - взяли за оголошенням у Фейсбуці. Різні пси завжди жили в будівлі адміністрації, - тільки Трамп перервав цю традицію, заявивши, що не має часу на тварин. Але до Байдена ніхто ще не давав собаці краще життя, забираючи його з притулку - просто у Білий дім.