Уничтожение леса нанесёт человечеству непоправимый вред. Так как основным материалом для производства бумаги является дерево. Для этого используются хвойные деревья. 10% от объёма выработки деловой древесины тратится на бумажные нужды. Но развитие компьютерной техники и интернета уменьшает потребность в ней. Но потребность в таком материале постепенно увеличивается. Стоит помнить, что выработанные просеки возобновятся через 50 лет.

При вырубке граница леса отодвигается всё дальше от транспортных путей. Существует альтернативный способ производства для этого используют обыкновенную солому. Пишет "promzn.ru"

Расход материала:

для производства одной тонны бумаги нужно полутора тонн соломы

для изготовления картона - две тонны

Иногда в процессе производства добавляют небольшое количество переработанной макулатуры. В наше время Вуди Харрельсон активно пропагандирует вид бумаги на основе пшеничной соломы.

История

Бумагу производят не только из дерева. В Китае, сотни лет этот материал изготавливают из тростника или рисовой соломы.

Актёр Вуди Харрельсон основал фирму, производящую бумагу из пшеничной соломы. Он пропагандирует производство и использование этого экологически чистого и качественного вида бумаги из пшеничной соломы.

Вуди Харрельсон/фото: xcom-hobby

Вуди Харрельсон считает, что использование производства бумаги из соломы помогает более эффективно защищать природу.

Технология использования тростника - сложный процесс. Сначала в короб засыпают солому. Сразу использовать солому нельзя, длинные стебли повредят обработке.

Начальный этап

Сначала необходимо измельчить материал. Применяется специальное устройство, которое представляет собой вращающийся барабан. Солому подают в трубу, куда его засасывает. После обработки солома становится пригодной для последующей переработки. 1300 килограммов будут переработаны в 1 тонну бумаги.

Машины и оборудование переработки соломы/фото: promzn

Подгрузка происходит примерно через каждые 15 или 20 минут. Измельчённую солому будет необходимо передать в варочный цех, где будут выполняться дальнейшие стадии процесса.

Варочная обработка

Измельчённый материал передаётся в чаны, где содержится щёлочь - едкий натр.

Чтобы приготовить качественную бумагу, необходимо солому хорошо пропитать указанным раствором. Это выполняется посредством вываривания в нём. Существенную роль играет способность легко впитывать и отдавать влагу. Это исключает использование мощных прессов и интенсивный варочный процесс.

Обработанный материал сливается через отверстия, которые подготовлены рядом с концом варочного шланга. Солома на этом этапе насыщена влагой и щёлочью до степени 20 - 25 процентов.

Машина варочной обработки/фото:promzn

Она подаётся в следующую варочную камеру. При этом обработка происходит при помощи раскалённого пара температурой в сто градусов.

За наполнением бака следит оператор. Для этой цели имеются отверстия в оболочке бака, а также здесь установлены различные датчики, которые позволяют оператору оперативно реагировать на степень загрузки варочной камеры. В нижней части имеется особый разгрузочный шланг. Через него готовая масса выгружается из ёмкости.

Промывка

Масса обработанной соломы поступает в гидроразбиватель.

Она насыщается жидкостью до концентрации в три процента. В этой камере осуществляется промывка материала и подготовка его к дальнейшим стадиям обработки.

Промытый и разбавленный раствор с помощью насосов подаётся в буферный бассейн, который рассматривают в качестве промежуточной ёмкости. Он оборудован специальным образом для того, чтобы обеспечить постоянное перемешивание и предотвратить возможное уплотнение верхнего слоя раствора.

Для этого в центре бассейна есть возвышение, а непосредственно перемешивание осуществляется с помощью специальных вентиляторов.

Последний этап подготовки

Следующий этап заключается в перемалывании материала.

Устройство, на которое подаётся смесь, - мельница первичного помола. Материал дополнительно разволокняется и измельчается.

На этом этапе предварительная обработка заканчивается и она, после высушивания, отправляется непосредственно в бумажный цех. Там её смешивают с небольшой долей макулатуры уже непосредственно используют в процессе изготовления бумаги.

Мельница первчиного помола/фото: promzn

Изготовление бумаги

После заключительного измельчения и разбавления водой раствор отправляется на стол бумагоделательной машины, где находятся вибрирующие сетки. Там при помощи вакуумных ящиков высасывается излишняя влага и происходит нарезка ещё влажных листов до нужного размера. Прессы доводят смесь до пятидесятипроцентного состояния, после сушильные машины производят окончательное просушивание бумаги. Влажность листов бумаги не превышает десяти процентов.

Заключение

Запасы соломы огромны. Бумага и картон, сделанные таким образом, качественны и экологически безопасны. Производить их возможно не только из соломы, но и на основе аналогичных материалов:

тростника;

камыша;

рогоза.

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