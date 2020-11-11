Шмыгаль назвал самую успешную реформу в Украине [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти". Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Шмыгаль уверяет, что вследствие децентрализации местная власть стала сильной, а местные общины "получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность".
"Сегодня все на местах. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд - это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана председателям общин и избранным советам", - отметил премьер.
По его словам, общины стали "мощным инструментом с коротким расстоянием к власти".
"Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопрос, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами", - сказал Шмыгаль.
По мнению премьера, эта реформа - прорыв для Украины.
"Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, поскольку нужно управлять хозяйством. Это важнейший показатель, по которому общество будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика", - добавил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль прокомментировал введение карантина "выходного дня".
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