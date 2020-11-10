Чинний президент США, як відомо, хоче оскаржити у суді свій програш на виборах. І поки команда юристів Трампа збирає факти та готує позови,- радники обраного президента Джо Байдена теж вирішили звернутися до суду,- аби запустити процес транзиту влади. Втім, для преси перемога Байдена - вже доведений факт: ЗМІ пишуть про нього як про нового очільника країни.

Здавалося б, ну що може бути невідомо про Джо Байдена? Адже він у великій політиці більше півстоліття: уперше обрався до Сенату у далекому 1972 році і провів у цій будівлі (ось тут, поруч, був його кабінет) довгі 36 років, переобираючись 6 разів.

Намагався стати президентом і у 1988, і у 2008 роках, але безуспішно. Потім 8 років пропрацював віце-президентом у Обами. Зараз вирішив сам (в Instagram) нагадати новому поколінню виборців факти, яких і вони можуть не знати:

Розказав, що в університеті грав у футбольній команді ВИШу, був напівзахисником - і вважався непереможним;

Що шаленіє від старих автомобілів і досі має "Корвет Стінгрей" 1967 року випуску, який отримав від батька;

Розповів про трагічний епізод своєї біографії, коли його дружина, Неля разом з дочкою Емі (їй був усього рік) загинула в автокатастрофі. Його двоє синів постраждали. І Байден, якого обрали в конгрес, змушений був не переїжджати до Вашингтона, а залишився жити у Вілмінгтоні, звідки щодня по кілька годин діставався столиці і назад потягом;

Присягу довелося скласти просто у шпиталі, у лікарняній палаті синів, яким тоді було 2 і 3 роки;

Байден пишається, що буде всього другим президентом-католиком в історії Сполучених штатів (першим до нього був Джон Кеннеді);

Що жити не може без морозива, а улюблений смак - шоколадне з крихтами печива.

Але це те, що хотів розповісти країні сам кандидат і його піарники. Преса тим часом нагадує й інші факти, про які без п'яти хвилин президенту говорити не зручно:

У школі Байдена цькували, бо він сильно затинався і навіть не міг вимовити своє прізвище;

По закінченні університету його мали направити на військову службу до В'єтнаму - і хтозна, як би склалася його доля. Але призовник провалив медичні тести через астму;

З вчителькою Джил Трейсі Джейкобс Джо познайомився у 1975 році на побаченні всліпу. І два роки просив вийти за нього заміж! Руку і серце пропонував 5 разів, доки вона нарешті погодилась. Друга половина має величезний вплив на чоловіка. Такий сильний, що він, коли представлявся, часто жартома говорив про себе: "Знайомтеся, я - просто чоловік Джил Байден".

Сама ж майбутня перша леді - онучка іммігрантів з Італії. Від шлюбу з Байденом у них лише дочка, але синам політика, які втратили маму, вона її фактично замінила, у всіх них дуже теплі стосунки;

Джил шаленіє від бігу і не відмовилася від хобі навіть попри вік (а їй зараз 69 років). І досі бігає по 5 миль 5 днів на тиждень.

А ще дружина майбутнього президента любить розігрувати і його і друзів, але у неї своєрідне почуття гумору. Наприклад, колись підклала... підробного пластикового пацюка на подіум, де чоловік мав виступати з серйозною промовою. Та й взагалі - її кредо: коли навколо Байдена надто серйозні і складні події, спеціально розрядити ситуацію - щоб додати трішки більше гумору й менше драми.