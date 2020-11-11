Жителі Філіппін на карантині не на жарт захопилися садівництвом масово скуповують рослини. Через це зросли ціни, а ще в країні з'явилися "квіткові браконьєри". Як борються із "зеленими нелегалами" - далі в сюжеті.

На філіппінських квіткових ринках нині напрочуд людно. Покупці буквально розмітають "живий товар". Деякі тут завсідники.

Натс Сімон, колекціонер рослин:

Кожен мій ранок починається з того, що я поливаю квіти. Це заряд енергії на весь день. Душа радіє, коли бачиш, як з'являються нові листочки й пагони.

Та продавці кажуть - побільшало й аматорів. Тих, хто за садівництво взявся вперше. Небаченим попитом завдячують карантину. Аби не нудитися наодинці, люди почали частіше заводити "зелених" домашніх улюбленців.

Арлін Гумера-Пас, продавчиня квітів:

Усе просто: рослини вірні друзі для людей. Вони краще за ліки допомагають знімати стрес. А ще коли ліньки робити зарядку можна поратися в саду або пересаджувати рослини в горщиках.

Слідом за попитом злетіли й ціни. Приміром, вартість монстер це тропічні ліани з великим лапатим листям зросла більш ніж уп'ятеро. Нині такі рослини продають по тисячі доларів.

Мхой Естебан, продавець квітів:

Торгувати квітами зараз напрочуд вигідно. До того ж, я нині продаю в три-чотири рази більше товару, ніж до пандемії.

Аби потішити покупців ексклюзивом, деякі торговці вдаються навіть до порушення закону. Філіппінські правоохоронці заявили в країні почали орудувати "крадії квітів". Люди викопують рідкісні рослини у парках і заповідниках, а потім збувають на стихійних ринках.

Під прицілом браконьєрів опинилися, приміром рослини-хижаки. Відстежити, чи легально вирощена рослина, неможливо. Тож рейнджери й поліцейські взялися посилено патрулювати заповідні ліси. На гарячому вже впіймали п'ятьох злодіїв. За філіппінським законом їм загрожує чималий штраф.