Размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью увеличиваются в соответствии с повышением размера прожиточного минимума. Сегодня размеры пособия составляют от 1712 грн до 4115,6 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

С декабря 2020 года размер государственной соцпомощи будет увеличен в соответствии с повышением размеров прожиточного минимума и составит от 1769 грн до 4252,45 грн.

После принятия Верховной Радой поправок к закону "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" (№ 851 от 02.09.2020) в начале сентября в Украине повысили размер помощи на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - с 2 до 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

С 1 января 2021 лицам с инвалидностью с детства I группы надбавка на уход устанавливается в размере:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы (с 1 января 2021 года - 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2022 - 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы (100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, устанавливается надбавка на уход за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается в размере:

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет (с 1 января 2021 - 150% прожиточного минимума, с 1 января 2022 - 200% прожиточного минимума);

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет (с 1 января 2021 - 150% прожиточного минимума, с 1 января 2022 - 200% прожиточного минимума).

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