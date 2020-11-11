В среду, 11 ноября, утром в городе Джидда (Саудовская Аравия) произошел взрыв на церемонии памяти окончания Первой мировой войны при участии дипломатов Европейского союза и других стран.

В результате взрыва пострадали несколько человек, среди них - иностранец, сообщает Reuters.

По предварительным данным, на церемонии, которая проходила на немусульманском кладбище, сработало взрывное устройство. Среди пострадавших есть один гражданин Греции.

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"Есть четверо легких раненых, среди них один грек", - рассказал греческий чиновник.

Отмечается, что церемонию организовало посольство Франции. Дипломатическое представительство уже известило французских граждан об инциденте и призвало быть осторожнее. Однако, по данным Франции, пострадали два человека.

Агентство Al Arabiya также сообщает о двух пострадавших в результате взрыва в Джидде. По данным агентства, пострадали сотрудник греческого посольства и саудовский охранник.

Ранее сообщалось, что под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию.