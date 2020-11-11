На церемонии с дипломатами Евросоюза произошел взрыв [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, утром в городе Джидда (Саудовская Аравия) произошел взрыв на церемонии памяти окончания Первой мировой войны при участии дипломатов Европейского союза и других стран.
В результате взрыва пострадали несколько человек, среди них - иностранец, сообщает Reuters.
По предварительным данным, на церемонии, которая проходила на немусульманском кладбище, сработало взрывное устройство. Среди пострадавших есть один гражданин Греции.
"Есть четверо легких раненых, среди них один грек", - рассказал греческий чиновник.
Отмечается, что церемонию организовало посольство Франции. Дипломатическое представительство уже известило французских граждан об инциденте и призвало быть осторожнее. Однако, по данным Франции, пострадали два человека.
Агентство Al Arabiya также сообщает о двух пострадавших в результате взрыва в Джидде. По данным агентства, пострадали сотрудник греческого посольства и саудовский охранник.
Ранее сообщалось, что под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию.
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