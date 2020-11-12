Почему тяжело дышать в маске и как этого избежать [ Редактировать ]
Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров объяснил, почему некоторым людям тяжело дышится в защитной маске и что делать, чтобы пользоваться ею было комфортнее.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
"Мы дышим весь рабочий день в маске, находясь на работе, а также в общественных местах. Я не могу сказать, что это трудно. Если ты четыре часа работаешь в ковидном отделении, в костюме, маске, в очках, в щитке, то маска запотевает, пот стекает с лица на маску, маска становится влажной и дышать тяжело", - объяснил врач.
Он также отметил, что если медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то дышать в ней совершенно не трудно.
Ранее мы писали о том, почему опасно использовать одну маску много раз.
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