Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров объяснил, почему некоторым людям тяжело дышится в защитной маске и что делать, чтобы пользоваться ею было комфортнее.

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"Мы дышим весь рабочий день в маске, находясь на работе, а также в общественных местах. Я не могу сказать, что это трудно. Если ты четыре часа работаешь в ковидном отделении, в костюме, маске, в очках, в щитке, то маска запотевает, пот стекает с лица на маску, маска становится влажной и дышать тяжело", - объяснил врач.

Он также отметил, что если медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то дышать в ней совершенно не трудно.

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