Отставка Венедиктовой: у Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что на сегодня нет оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Отставку можно обсуждать при наличии конкретных претензий к ее работе.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать", - отметил Вениславский.
По его мнению, отставку Венедиктовой можно обсуждать, если будут конкретные претензии к ней.
"… если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться", - добавил он.
Ранее Вениславский заявил, что у Зеленского есть законное право распустить КСУ.
по теме
Производство открыто в ответ на запрос Верховного суда
Президент Владимир Зеленский встречался с главой КСУ Александром Тупицким
Президент Владимир Зеленский оценил работу Конституционного суда
Глава государства сделал заявление
Зеленский намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция не поддержит законопроект о разгоне КСУ